И при умеренных симптомах COVID-19 мозг может пострадать

Смертельно опасные осложнения в работе мозга, включая делирий, повреждения нервов и инсульты, могут быть более распространены среди пациентов с COVID-19, чем ранее считалось. Науке уже известно, что при тяжелой форме коронавирусной инфекции пациентам грозят серьезные неврологические осложнения. Однако исследование ученых Университетского колледжа Лондона предполагает, что проблемы с мозгом могут возникать даже у тех, кто переносит коронавирус в умеренной форме.

Свои выводы ученые сделали на основе оценки неврологических симптомов 43 пациентов, которых госпитализировали с подозрениями на COVID-19, либо уже с подтвержденным диагнозом. В 10 случаях впоследствии наблюдалась временная дисфункция мозга, в 12 — воспалительные процессы, у 8 пациентов произошли инсульты, а ещё у 8 — повреждения нервов. У большинства пациентов с воспалениями был диагностирован острый диссеминированный энцефаломиелит — редкое расстройство, которое обычно наблюдается у детей после вирусных инфекций

Исследование показало, что количество пациентов с COVID-19, впоследствии сталкивающихся с неврологическими расстройствами вроде воспалений мозга, далеко не всегда соответствует числу тяжелых респираторных симптомов. А значит, даже среди умеренных пациентов нужно следить за здоровьем мозга, чтобы вовремя вмешаться в ситуацию. Результаты исследования публикует научный журнал Brain.