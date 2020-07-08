Ученые выяснили, что смартфоны не мешают нормально воспитывать детей

Родителям не нужно волноваться, что проведенное со смартфонами время окажет негативное влияние на их отношения с маленькими детьми. К такому выводу пришли ученые из Griffith University в Австралии, решившие наблюдать за 3 659 родителями. Данное исследование очень актуально в наше время высоких технологий, когда многие эксперты указывают на проблему вмешательства гаджетов в традиционные связи между родителями и детьми.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Child Psychology and Psychiatry. Оказалось, что в тех семьях, где не стремились уклоняться от семейного времени и чаще использовались смартфоны, воспитание детей было более качественным и полным. Исследователи полагают, что смартфоны выполняют самые разные функции в семейной жизни. И если их использование не оказывает тяжёлого негативного воздействия на общение внутри семьи, то они вполне могут сыграть позитивную роль в воспитании детей.

С помощью смартфонов родители могут быстро найти полезные советы по воспитанию детей, идеи игр и физических нагрузок, отыскать развивающие программы и спланировать путешествия, их используют как фотоаппараты для семейных архивов и справочники первой помощи. В целом, правильное использование смартфонов не только не влияло негативно на семейное благополучие, но и способствовало укреплению связей между родителями и детьми.