При локадуне мужчины и молодые люди проявляют наименьшую активность

При пандемии COVID-19 мужчины и молодые люди проявляли меньшую физическую активность, оказавшись взаперти из-за карантина. Таковы данные исследователей из Anglia Ruskin University в Великобритании, опубликованные журналом BMJ Open Sport. Они собрали информацию по 911 граждан страны, принимавшим участие в онлайн-наблюдениях, начавшихся вместе с карантином 17 марта.

Исследование показало, что 75% взрослого населения Великобритании следовало рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по физической активности на уровне 150 минут умеренных или 75 минут интенсивных нагрузок в неделю с момента введения социального дистанцирования. Эти цифры выше показателей других исследований, проводившихся до начала пандемии коронавируса. Тогда количество жителей, следующих рекомендациям ВОЗ, в Великобритании составляло от 58% до 66%.

Однако новое исследование показало любопытную диспропорцию. Чаще всего наибольшую физическую активность проявляли женщины и лица старшего возраста, а также имевшие высокий годовой доход семьи. А реже всего стандартам ВОЗ соответствовали мужчины и молодые люди. Объяснений данного феномена авторы исследования пока не нашли.