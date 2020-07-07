Эксперты выяснили: коронавирус мутировал и стал злее

Директор Института здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович рассказала «Собеседнику» о новых свойствах коронавируса, которые озадачили ученых:

– Самое печальное, как я вижу по зарубежным публикациям, что коронавирус всё-таки мутирует, и становится более заразным и более опасным. Поэтому понятно, что никуда он от нас не уйдёт.

Означает ли это, что люди, которые уже переболели и которые вроде был имеют иммунитет, могут заражаться повторно – уже мутировавшим вирусом? Иммунитет при этом заболевании образуется, к сожалению, не у всех. То есть антитела могут быть, но они не обладают нейтрализующим эффектом. В принципе, у тех, кто переболел, существенно меньше вероятность заболеть, но она есть. Случаи, когда возникает повторное заболевание, уже изучены и описаны. У тех, кто легко переболел этим вирусом, не образуются антитела вообще. Но такие пациенты все равно болеют легче, и в дальнейшем у них быстрее образуется антитела.

Можно уже считать доказанным, что уровень восприимчивости к коронавирусу не превышает 20% – так, например, было на трех изолированных круизных лайнерах, где заразился только каждый пятый. Даже если люди жили в одной каюте, один заболевал, а другой – нет. Поэтому и был сделан вывод, что «подхватить» этот вирус могут только 20%. В госпитализации нуждаются 5%, а тяжелых пациентов, кому требуется ИВЛ, – 1%.