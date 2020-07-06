Уровень фертильности женщин определят после анализа волос

Для определения количества определенного гормона фертильности в женском организме можно использовать образцы волос, как выяснили исследователи. Это неинвазивный тест для определения биологически релевантного показателя важнейшего гормона, называемого антимюллеровым (АМГ). Сегодня через аналогичные тесты проходят миллионы представительниц прекрасного пола.

АМГ производится только яичниками и играет критически важную роль в регулировании ранней стадии развития фолликулов. Показатель АМГ является не только прекрасным инструментом предсказания менопаузы, но и и важным тестом для определения нормальных резервов яичников женщин. Чем больше клеток там осталось, тем выше уровень гормона.

По АМГ можно определить способность женщины зачать и выносить ребёнка, его используют в клиниках для лечения бесплодия. Однако в медицинских учреждениях оценка уровня АМГ осуществляется по анализам крови из вены. Это инвазивный метод, который даёт сведения об уровне гормона лишь в очень короткий период времени. Новое исследование показало, что определение АМГ по волосам не только более приятная, но и еще более исчерпывающая процедура для женщин, так она показывает колебания этого гормона в течение длительного периода.