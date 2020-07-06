10 тысяч британцев примут участие в исследовании долгосрочных последствий ковида

В Британии правительство выделило почти 10,5 миллионов долларов на изучение последствий коронавирусной инфекции для переболевших, пишет Reuters.

Сейчас пока только устанавливается, какой урон может нанести человеку вирус, помимо непосредственных респираторных проблем. Так, недавно сообщалось, что инфекция может привести к мужскому бесплодию.

«Продолжая борьбу с этой глобальной пандемией, мы все больше узнаем о том, какое влияние может оказать это заболевание не только на состояние здоровья, но и на физическое и психическое здоровье в долгосрочной перспективе», — говорит министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Основным «подрядчиком» исследования, в котором примут участие 10 тысяч человек, станет университет в городе Лестер и расположенные с ним в одном городе больницы.

Исследование позволит сделать лечение коронавируса более индивидуализированным.