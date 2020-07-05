Коронавирус за сутки выявили у 6736 человек. Остается 220 тысяч активных случаев

За сутки в России зафиксировано 6 736 новых случаев коронавируса, следует из данных оперативного штаба.

Из них на Москву приходится лишь 650 больных, на Подмосковье — 287, на Санкт-Петербург — 275. Также в лидерах по числу зараженных Ханты-Мансийский автономный округ (272 случая), Свердловская область (266 случаев) и Нижегородская область (217 случаев).

По официальной статистике, от коронавируса за сутки умерли 134 человека, а общее число жертв болезни превышает десять тысяч и насчитывает теперь 10 161 человека.

Количество активных случаев COVID-19 по стране составляет 220 340, из них 63 887 в Москве и 19 758 в Московской области. В Подмосковье объявлен второй этап снятия ограничений, а в Москве третий.