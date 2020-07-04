Новые данные по коронавирусу в России: за сутки выявлено 6632 случая COVID-19

Количество случаев заражения коронавирусом в РФ достигло 674 515, примерно у 30% новых заболевших нет симптомов.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6632 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1960 (29,6%) без клинических проявлений», – говорится в сообщении оперштаба по борьбе с распространением заболевания.

Сообщается, что за сутки подтверждено 168 смертей пациентов с коронавирусом. Больше всего погибших зарегистрировано в Петербурге, где скончался 31 инфицированный. Жертвами заболевания в Москве стали 25 человек. За весь период по всей стране умерло 10 027 человек.