В мире разрабатывается 141 вакцина от COVID-19, три из которых отечественные

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что сейчас в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса. Об этом сообщают «РИА Новости».



Прогнозируется, что некоторые прототипы вакцины будут завершены уже через несколько месяцев. По данным российского научного центра «Вектор», среди них три отечественные экспериментальные вакцины, которые показали наибольшую эффективность.



С 18 июня начись испытания препарата, разработанного совместно с Министерством обороны. Негативных побочных эффектов среди подопытных добровольцев на данный момент не зафиксировано.









