Мама Елены Малышевой оказалась в инвалидном кресле

Елена Малышева опубликовала в Instagram трогательный видеоролик, как она выгуливает 87-летнюю маму в центре Москвы. Мама звезды Первого канала перенесла коронавирус, и, несмотря на то, что болезнь отступила, она почти не выходит из дома, потому что боится. Поэтому Малышева посоветовалась с сестрой и купила ей автоматическое кресло. «Чтобы у неё была хотя бы какая-то свобода. Гуляйте с родителями, как они гуляли с нами в детстве», – написала в посте под видео Елена Малышева.

На видео счастливая мама готовится к променаду, крася губы, рассказывает, что очень рада встрече с Кремлем. Елена затаскивает коляску по пандусу в кафе, покупает мороженое в ГУМе, фотографируется с поклонниками, при этом подчеркивает, что соблюдает социальную дистанцию.

«Спасибо всем, кто нам помог преодолеть препятствия с креслом-каталкой. Спасибо тем, кто с делал пандусы для таких людей. Их очень много. Мы их не видим, потому что они не выходят из дома», – отметила Елена Малышева.

Подписчики в комментариях заинтересовались, почему Малышева находится в помещении кафе без маски, и телевизионный врач объясняет, что в ресторанах Москвы маски не нужны. Также фолловеров интересовало, не являются ли проблемы с ходьбой у мамы последствиями коронавируса.

«Нет! У неё тяжелая одышка из-за трёх пороков сердца и выраженной сердечно-коночной недостаточности. И тяжелое поражение позвоночника», – рассказала Малышева.

Полемику вызвал и комментарий подписчицы про особую медицину.

«Ваша мама переболела COVID? Видно, для вас другая медицина, простые люди умирают. Одно радует – для Господа мы все равны», – написали в комментариях.

Защищаться в ответ начала и сама Малышева, скромно отметив, что у ее мамы все трое детей – отличные врачи. Поддержали ее и подписчики.

«Ни один ребёнок, будучи врачом и имеющий профессиональные контакты, не оставит своих родителей без должного внимания и повышенного контроля над лечением при необходимости». «У меня бабушка с дедушкой (82 и 85 лет) переболели ковид-19, выжили и хорошо себя чувствуют!» «Зачем вы так? Кто действительно верит в Господа Бога, так никогда не написал бы. Но это мое сугубо личное мнение», – зашеймили фанаты в комментариях автора сообщения.