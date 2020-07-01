Вирусолог: В солёном море ковид долго не проживет, но дистанцию стоит соблюдать

До сих пор неизвестно, насколько контагиозной остается коронавирусная инфекция, попадая в водоемы. Рекомендации по контактированию с водой в период пандемии пока не могут дать ни в Минздраве, ни в РАН, ни в инфекционной больнице, пишут «Новые известия».

Однако вирусолог и руководитель отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев сделал несколько теоретических предположений о том, насколько опасен ковид на пляжно-купальном досуге.

Доктор отмечает, что соленая морская вода крайне губительно воздействует на любые вирусы, но есть риск заражения, когда инфицированный человек сплевывает в воду и жидкость попадает в дыхательные пути или в ротоглотку здорового гражданина, — это чревато передачей заболевания.

«Поэтому даже в море надо соблюдать дистанцию. Но все же заразиться в морской воде коронавирусом маловероятно: соль уничтожает COVID. Плюс ультрафиолетовое излучение, солнечные лучи – все эти факторы уничтожают коронавирус», — говорит Зуев.

При этом эксперт отмечает, что шанс сохранения вируса в озере выше, поскольку это стоячая, а не проточная вода. Еще хуже, если водоем находится неподалеку от сброса сточных вод — это болезнетворная среда для развития любого вируса.

В качестве альтернативы всем этим видам пляжного досуга биохимик Вениамин Зайцев предлагает посещение бассейнов с хлорированной водой.