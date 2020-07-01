COVID-19 за сутки в РФ: 6 556 – заболели, 10 281 – выздоровели, 216 – умерли

В Москве, согласно официальным данным оперштаба, выявили самый низкий показатель заболеваемости коронавирусом с 6 апреля. За минувшие сутки прирост заболевших в столице составил 611 новых случаев.

В Подмосковье зарегистрировано 306 новых заражений, в Петербурге – 262, в ХМАО – 261, в Свердловской области – 256, в Иркутской области – 248. Всего за минувшие сутки в России выявлено 6 556 новых случаев. 216 человек умерло, а 10 281 – выздоровели.

Ранее сообщалось, что в Европе назревает вторая волна пандемии. В России тем временем половина жителей не готовы прививаться от коронавируса, когда появится вакцина от нового заболевания.