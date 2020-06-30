Спортивные нагрузки делают грудное молоко более полезным для малышей

Новое исследование ученых Университета Огайо показало, что если кормящие грудью мамы регулярно занимаются спортом, у них выделяется более полезное для детей грудное молоко. Давно известно, что физические нагрузки полезны для людей по целому ряду причин, и вот теперь установлено, что еще больше пользы они дают кормящим мамам. Результаты исследования публикует журнал Nature Metabolism.

Авторы рассказали, что наука далеко не впервые доказывает пользу физических нагрузок матерей для их детей. Ранее было установлено, что у мам, которые дружат со спортом, рождаются более здоровые малыши. Имеются сведения о том, что именно грудное молоко играет в этом значительную роль, поэтому его воздействие изолированно оценивалось в ходе исследования.

Установлено, что даже умеренные физические нагрузки у беременных приводят к росту уровня специфических компонентов в грудном молоке, полезных для их детей. За счет получения этих компонентов малыши впоследствии намного уменьшают риск диабета, ожирения и болезней сердца по мере своего взросления. Исследование состояло из двух частей. Во время первой эксперименты ставились на животных, а во время второй наблюдения осуществлялись уже за людьми.