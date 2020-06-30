Спортивные нагрузки делают грудное молоко более полезным для малышей

Николай Коляда // фото: Global Look Press

Николай Коляда: Сердце разрывается, когда ведущий артист работает курьером

"Дело Серебренникова" на Sobesednik.ru: от обысков в "Гоголь-центре" до приговора
Артем Дзюба // фото: Global Look Press

Заплати налоги и играй спокойно: прогрессивная шкала ударит по футболистам?
Сергей Хрущев // Фото: личный архив

Последнее интервью сына Хрущева: Наш президент поддался ВОЗ и обрушил экономику
В центре внимания
Фото в статье: Global Look Press, Facebook
"Голос": краткая сводка по жульничеству
Зачем дольщики приковывают себя наручниками?
Кинотеатры могут и не открыться 15 июля. Какие премьеры ждут зрителей

Новости дня

30 июня, вторник

[18:03]Вихарева предложила провести митинг в защиту политзэков с помощью машины времени
[17:22]В Латвии запретили трансляцию семи телеканалов, связав их с Дмитрием Киселевым
[16:42]Сбербанк соощил о выдаче "Аэрофлоту" пятилетнего кредита более чем на 30 млрд
[16:03]В Питере полицейский сломал руку журналисту "Медиазоны", в Москве напали на журналиста "Новой"
[15:23]Член СПЧ раскритиковал работу "Голоса" и заявил, что 92% их нарушений – "фейки"
[14:34]Думская оппозиция раскритиковала идею Матвиенко голосовать несколько дней и дальше
[13:44]Прокуратура по просьбе "Яблока" проверит Шапошникова на коррупцию
[12:56]В Сибири коронавирус нашли у 30 членов УИК, в голосовании они не участвовали
[12:16]Независимый наблюдатель раскрыл схему массовых фальсификаций голосования в Москве
[11:16]Обвиняемых в изнасиловании полицейских отпустили из-под домашнего ареста
[10:58]Кадыров сообщил об освоении почти 2 млрд выделенных на борьбу с COVID-19 средств
[10:13]Роспотребнадзор в Чите: во время репетиции парада заражались "ну единицы просто"
[09:58]Пожар в Нижегородской области унес жизни детей в возрасте от двух до 11 лет
[09:47]Лишь четверть россиян к началу пандемии имели достаточно средств для выживания
[08:57]Пентагону неизвестно о связи талибов с ГРУ. Песков назвал это "100% чушью"
[08:25]Нарушения на плебисците, Шнуров на RTVi, ЕС без России. Главное к утру 30 июня

29 июня, понедельник

[18:16]Суд по делу Соколова отложен для решения вопроса о публикации переписки с Ещенко
[17:51]Евросоюз продлил санкции против России до конца января следующего года
[17:16]Оштрафованная в Нижегородской области Волочкова призвала губернатора "к совести"
[16:05]Набиуллину попросили противодействовать сбору пожертвований на личные карты
[15:44]Против трижды проголосовавшей россиянки в Израиле могут завести уголовное дело
[15:21]Решение суда по делу бухгалтера "Седьмой студии" станет известно 30 июня
[14:40]Мишустин обязал силовиков сообщать о госпитализации задержанных в течение суток
[14:30]В Москве на улице Проходчиков произошел взрыв
[13:56]Депутат Госдумы Сергей Миронов раскритиковал идею об использовании нейросети на ЕГЭ
[13:15]У семьи Кадыровых нашли квартиру в московской 16-этажке
[12:14]На сайте госуслуг можно будет подать обращение в любое ведомство
[11:36]Двое жителей Приморья получили сроки от трех лет за вырубку пихт к Новому году
[11:24]Минтруд назвал решение выплатить "путинские" пособия 1 июля техническим алгоритмом
[11:16]В Норильске загорелся полигон компании, занимающейся утилизацией опасных отходов
[10:28]На востоке Москвы столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погибли двое
[09:49]В Челябинске охотник пойдет по статье за убийство чужой собаки
[09:47]В Красноярске журналист ВГТРК уволился, отказавшись голосовать по Конституции
[08:55]Дело срочника Шамсутдинова могут рассмотреть в суде присяжных
[08:00]Иностранные бабушки, "рукотворная" пандемия и ковидный диабет. Новости к утру 29 ибня

28 июня, воскресенье

[20:29]ФФОМС: Онкологи чаще стали назначать дорогостоящие противоопухолевые
[19:07]В Москве урологу отменили штрафы за нарушение самоизоляции
[17:57]Хозяин турбазы под Мурманском открыл огонь по полицейским после ссоры с клиентом
[14:21]Сбросы в тундру с фабрики "Норникеля" объяснили повышением уровня воды
[13:35]Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля

Рецепт: Галета для лета, или Элементарно, Ватсон!
Фото в статье: пресс-служба СТС
Яичница в картофеле и яблочные оладьи: Топ-3 рецепта для летних завтраков
Фото: depositphotos
Рецепт: Клубничка с Ричардом Гиром
Фото: depositphotos
Рецепт: Легкий свекольник на основе ботвы
Фото в статье: Depositphotos, Instagram
Ты уволен: как получить максимальное пособие по безработице
Фото в статье: архив редакции
Пряный цыпленок и треска с петрушкой: два простых рецепта ресторанного класса
Фото: Global Look Press
Очереди в психбольницу Ярославля и древний якутский праздник: что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Закрытые пляжи Рязани и агитация за поправки в Екатеринбурге: Что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Суп из тыквы, боул с рыбкой и брускетта с авокадо: Три ресторанных рецепта для дома
Фото: Global Look Press
Зарплаты в Ярославле и нарушители на пляжах Дзержинска: Что обсуждали в Сети

Спортивные нагрузки делают грудное молоко более полезным для малышей

Здоровье и дом - Здоровье
17:32, 30 июня 2020
Американские СМИ

Спортивные нагрузки делают грудное молоко более полезным для малышей
Vladimir Godnik / Global Look Press
Vladimir Godnik / Global Look Press

Новое исследование ученых Университета Огайо показало, что если кормящие грудью мамы регулярно занимаются спортом, у них выделяется более полезное для детей грудное молоко. Давно известно, что физические нагрузки полезны для людей по целому ряду причин, и вот теперь установлено, что еще больше пользы они дают кормящим мамам. Результаты исследования публикует журнал Nature Metabolism.

Авторы рассказали, что наука далеко не впервые доказывает пользу физических нагрузок матерей для их детей. Ранее было установлено, что у мам, которые дружат со спортом, рождаются более здоровые малыши. Имеются сведения о том, что именно грудное молоко играет в этом значительную роль, поэтому его воздействие изолированно оценивалось в ходе исследования.

Установлено, что даже умеренные физические нагрузки у беременных приводят к росту уровня специфических компонентов в грудном молоке, полезных для их детей. За счет получения этих компонентов малыши впоследствии намного уменьшают риск диабета, ожирения и болезней сердца по мере своего взросления. Исследование состояло из двух частей. Во время первой эксперименты ставились на животных, а во время второй наблюдения осуществлялись уже за людьми.

Теги: #Наука

Рубрика: Здоровье

Поделитесь статьей:

Vladimir Godnik / Global Look Press

Здоровье

Спортивные нагрузки делают грудное молоко более полезным для малышей
CHROMORANGE / Bilderbox / Global Look Press

Здоровье

Красный свет поможет сохранить хорошее зрение в старости
Rudolf / Global Look Press

Здоровье

Исследование: лечение рака при COVID-19 прекращать нельзя
Политика
Владимир Рыжков: Путин пополнит ряды бессрочных лидеров
Верите ли вы в честность результатов голосования? Отвечают спортсмен и депутаты
Ать-два, три-четыре: парад Победы в России прошел, но праздники продолжатся
Леонид Гозман: Макаревич не сможет засудить Скабееву
Общество
Друг сына Хрущева: "Сергей был волевым человеком, он не мог покончить с собой"
Дмитрий Быков: "Лето-2" в жанре судебной драмы
Осужденный режиссер и оправданный насильник: Итоги недели одним предложением
Путин обещал бесплатно провести россиянам газ. Когда это случится и кто оплатит?
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Голосуя за поправки, вы присоединяетесь к острову моральных норм в бушующем море расовой вражды, наркомании и гомосексуализма. Проголосуйте за, и все вас будут бояться, – потому что любить нас не будут никогда, правда ведь, потому что такие плохие не могут любить таких хороших!

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Зрители вкушают музыку в своих авто, между машинами снуют волонтеры-официанты. Для любителей познать драйв в первых рядах танцпола, возможно, идея так себе, но солидные взрослые поклонники разноформатной музыки наверняка оценят, как их машина превратится в vip-ложу. Ни выходить никуда не надо, ни парковаться

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Многие подозревают, что Пенсионный фонд – это местный аналог черной дыры, за горизонтом событий которой бесследно исчезают накопления на старость. И не зря. Сотрудница ПФР Светлана Устинова и ее подружка Ульвия Юсифова, устроились очень классно. У Устиновой был доступ к базам данных граждан, а у Юсифовой – талант прикидываться чиновницей из администрации

Культура и ТВ
Артемий Троицкий: Если Верзилов сел за мат, то Шнурову надо давать пожизненное
Николай Дроздов: С Познером мы никогда не дружили!
Панкратов-Черный о поцелуе Раневской: Она просила: "Не слюнявь!"
Планы на выходные: фестиваль им. Тарковского и "Основной выпускной" от "ВКонтакте"
Шоу-бизнес
Как на Авито попало "пальто Виктора Цоя"
Что разрушило брак Асмус и Харламова?
Роман Жуков: Бывшая жена приобщает наших детей к черной магии!
Алла Довлатова: Мои губы стали полными из-за герпеса!

Здоровье
Спортивные нагрузки делают грудное молоко более полезным для малышей
Красный свет поможет сохранить хорошее зрение в старости
Исследование: лечение рака при COVID-19 прекращать нельзя
За месяц агрессивность COVID-19 в Италии намного снизилась
Туризм
На пляжах Сочи и Анапы отдыхающих ждут мертвые дельфины и нефть
COVIDное лето Кубани: Позволят ли новые правила отдохнуть на российских курортах?
Самоизоляция в Австралии, или Как приручить какаду
"Как нам выжить?" Крымчане не знают, чем кормить детей в отсутствие туристов
Авто
Бензин после 1 июля может резко подорожать на всех заправках страны
Депутат Лысаков рассказал о новых штрафах для автомобилистов
Техосмотр автомобилей поставят под цифровой контроль
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Недвижимость
Коронакризис: как покупателям квартир не вляпаться в долгострой
Покупать ли жилье в кризис? Отвечают эксперты в сфере недвижимости
Новостройки после пандемии – что изменится
Льготная ипотека под 6,5 % обойдется россиянам гораздо дороже
Свежий номер
Петр Верзилов в зале суда / фото: скриншот Youtube
Посадившая Верзилова судья "специализируется" на наказании оппозиционеров
Фото в статье: Global Look Press
Леонид Гозман: Парад победы и голосование – цирк и смертельная угроза
Сергей Хрущев // Фото: личный архив
Последнее интервью сына Хрущева: Жена сказала, что я слишком старый. Согласен
Global Look Press
Дмитрий Быков – о статье Путина: Виноваты все, но только не мы
Фото в статье: Global Look Press, социальные сети
"Лукашенко может арестовать еще одного конкурента": политолог о выборах в Беларуси

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Сергей Хрущев // Фото: личный архив
Сын Хрущева:
"Если мы хотим переехать из одной квартиры в другую, нужно пройти две таможни"
Фото в статье: Global Look Press, Vkontakte
Валерий Рашкин:
Я пытаюсь разбудить народ. Мы не дураки и не быдло
Дмитрий Глуховский // фото: Global Look Press
Дмитрий Глуховский:
1 июля станет началом превращения России в сатрапию
Михаил Пиотровский // фото в статье: Global Look Press
Михаил Пиотровский:
Россию везет тройка – Петр I, Александр III и Екатерина
Фото: Александр Земляниченко // РИА Фото
Леонид Гозман:
Власть молчит о теракте в Будённовске, так как ей плевать на людей
Global Look Press
"Молимся": близкие скрывают правду о состоянии Аниты Цой
Global Look Press
"Надеемся на чудо": организм больной коронавирусом Аниты Цой истощен диетами
Фото: Global Look Press
"Ротару – не обнищавшая!": Мила Романиди – о потерянных миллионах звезды
Фото в статье: Instagram
"Человек со странностями": Сафронов рассказал о разводе Шукшиной и Алибасова
Фото: Instagram
"Я русский. В России нет геев": Киркоров стал прототипом героя фильма о Евровидении
Фото: соцсети
В Ростове-на-Дону заборы превратили в галереи под открытым небом
Фото: depositphotos
На Ямале предлагают "стучать" за деньги
Фото: depositphotos
Хорошее собачье дело: В Казани студенты создали приложение для владельцев собак
Фото: Global Look Press
Женщина три года жила по "мужскому" паспорту
Фото: соцсети
Медсестра в купальнике – лучшее лекарство
^