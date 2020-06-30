Красный свет поможет сохранить хорошее зрение в старости

Возрастное ухудшение зрения можно замедлить, если ежедневно пристально всматриваться в интенсивный красный свет.

По мере старения все системы нашего организма функционируют хуже, и это касается зрения. Редкие пожилые люди не пользуются очками. Новое исследование ученых Института офтальмологии при Университетском колледже Лондона, опубликованное в Journals of Gerontology, показало простой и эффективный способ замедления возрастного ухудшения зрения.

Оказалось, что для этого необходимо ежедневно смотреть в источник интенсивного красного света не менее трех минут. Авторы исследования объясняют, что чувствительность сетчатки и цветовое восприятие с возрастом ухудшаются, но для противодействия этому необходимо провести своего рода перезапуск стареющих клеток сетчатки с помощью вспышек длинных волн света.

Ученым известно, что после 40 люди сталкиваются со старением сетчатки, что частично объясняется митохондриями клеток, производящими энергию под названием ATP. Митохондрии играют важную роль в фоторецепторных клетках сетчатки, имеющих высокую потребность в энергии. Митохондрии обладают специфическими характеристиками поглощения света, влияющими на их работу. Более длинные волны света размером от 650 до 1000 нанометров абсорбируются и улучшают работу митохондрий. Исследование показало, что простое и непродолжительное воздействие длинных волн света перезаряжает энергетическую систему клеток сетчатки. Для этого лучше всего подходит глубокий красный свет.