За месяц агрессивность COVID-19 в Италии намного снизилась

Небольшое по масштабам исследование ученых из Италии обнаружило, что в мае у пациентов с коронавирусом вирусная нагрузка в крови была ощутимо ниже, чем у тех, кто попал в ту же самую больницу месяцем ранее. Сами исследователи точно не знают, чем это объясняется, но выдвигают некоторые теории. Возможно, карантинные мероприятия снизили уровень контактов этих майских пациентов с людьми, зараженными вирусом.

Ещё один итальянский врач предположил в прошлом месяце, что COVID-19 вообще больше не существует клинически в Италии. В результате взаимодействия вируса и человека-носителя произошли губительные для SARS-CoV-2 изменения. Результаты нового исследования опубликованы журналом Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, его авторы не искали мутации вируса или изменения в пациентах, способных объяснить, почему агрессивность вируса снизилась.

Вместо этого они смотрели за связями между тяжестью болезни и уровнем вирусной нагрузки у пациентов. Были проанализированы 200 носоглоточных мазков, взятых в Госпитале Сан-Рафаэле — половина от пациентов, которых лечили в апреле на пике пандемии, и вторая половина мазков от пациентов в мае. Результаты сравнительного анализа показали, что максимальной вирусная нагрузка была именно в апреле. Тогда же Италия выдержала и самую масштабную атаку пандемии в Европе. Позднее печальную пальму первенства перехватила Великобритания. Вирусная нагрузка была одинаковой у мужчин и женщин, но выше у пациентов старше 60.