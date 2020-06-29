Исследование: лечение рака при COVID-19 прекращать нельзя

Пациенты с раком, столкнувшиеся с COVID-19, могут продолжать лечение своей основной болезни. Исследование продемонстрировало, что и хирургическое лечение опухолей, и химиотерапия не ухудшают течения COVID-19 для пациентов, и лишь прием лекарств в рамках иммунотерапии может привести к подобному ухудшению.

Исследователи из Memorial Sloan Kettering Cancer Center в США наблюдали за воздействием лечения рака на пациентов, также страдающих от COVID-19, во время вспышки пандемии в Нью-Йорке. Выяснилось, что проходящие через активное лечение рака больные с COVID-19 не демонстрировали более плохих показателей, по сравнению с теми больными, у которых не было коронавируса.

Что особенно примечательно, у таких больных не отмечались большее количество метастазов, большая продолжительность госпитализации или более тяжелые респираторные симптомы, связанные с COVID-19. Они совершенно нормально переносили хирургические операции и химиотерапию, но если проходили через иммунотерапию, то в этом случае исход мог ухудшиться. Исследование позволяет предположить, что в целом пациенты с раком не должны откладывать лечение из-за наличия у себя коронавируса.