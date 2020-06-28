ФФОМС: Онкологи чаще стали назначать дорогостоящие противоопухолевые

По данным на 1 июня 2020 года из средств Фонда ОМС на лечение рака было потрачено 110,4 миллиарда рублей, из которых 80,9 миллиарда ушли на химиотерапию, пишет Vademecum со ссылкой на отчет Управления модернизации системы ОМС.

Начальник управления Ольга Царева отмечает, что рост показателей свидетельствует о том, что врачи перестали бояться назначать дорогостоящие противоопухолевые препараты. Она отметила, что на 30% выросли объемы средств, затраченных на лечение в круглосуточном стационаре и на 58% – в дневном стационаре.

Средняя стоимость лечения рака в дневном стационаре составила 72,2 тысячи рублей. Отмечается, что нормативный – 77,6 тысяч.

Из 458 доступных лекарственных схем лечения рака только в Московской области используют 333 из них. В самой Москве — 301. В регионах, как правило, только половину от общей суммы.

Общий объем онкопомощи из средств ОМС на 2020 год составляет 271,3 миллиарда рублей.