Новые данные по коронавирусу: в Москве за сутки выявлено 750 случаев COVID-19

В РФ за прошедшие сутки зарегистрировано 6852 новых случая заражения коронавирусом, скончались 188 человек.

«За последние сутки в России выявлено 6 852 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 058 (30,0%)», – говорится в сообщении оперативного штаба. Отмечается, что число новых инфицированных второй день подряд не превышает семи тысяч.

В Москве выявлено 750 зараженных, в Подмосковье – 366, в ХМАО – 280, в Иркутской области – 237, в Петербурге – 224, в Свердловской области – 216.

Жертвами инфекции за минувшие сутки стали 188 человек. Общее число умерших от COVID-19 в стране увеличилось до 8 969.

Всего с начала пандемии коронавирус в России выявили у 627 646 человек. За весь период выздоровели 393 352 человека, число излечившихся за последние сутки увеличилось на 9200.