Ученые узнают, как именно COVID-19 влияет на мозг человека

Американские ученые изучат длительное воздействие COVID-19 на мозг человека в надежде на то, что это даст ответы на многочисленные вопросы врачей, помогающих сотням тысяч пациентов с коронавирусом. Результаты исследования также могут улучшить методы лечения пациентов по всему земному шару. Авторы исследования собираются привлечь 50 000 человек с подтверждённым положительным диагнозом на коронавирус. Ожидается, что исследование поможет выяснить прямое и косвенное влияние COVID-19 на мозг.

Это совместная работа ученых из США и Канады. Они подчеркивают, что поскольку правительства многих стран ослабляют карантин, время приобретает особо ценное значение для науки. Необходимо срочно собирать нужную информацию. Нельзя наблюдать за выздоровевшими пациентами ежегодно, поскольку подобные исследования тянутся очень долго, а данные нужны в обозримой перспективе. По мере распространения COVID-19 международные силы ученых и врачей сфокусировали внимание на диагностике, контактном отслеживании заболевших, мерах профилактики и поддерживающего лечения. Почти все исследования направлены в эти области, особенно в отношении разработки вакцин и улучшения тестирования.

А вот по поводу неврологических последствий COVID-19, то есть влияния недуга на мозг и центральную нервную систему данных пока не очень много. Но уже через год на планете будет не менее 8 млн выздоровевших после коронавируса людей, и это только по официальным данным. По неофициальным, их число уже исчисляется многими миллионами. Тем важнее знать, какие же последствия для мозга и нервной системы влечет коварная болезнь.