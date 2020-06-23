Обнаружены причины распространенной формы сердечной недостаточности

Эксперименты с лабораторными мышами определили причины сердечной недостаточности, связанной с возрастным ожирением.

Играющие важнейшую роль в безопасном процессе очистки хронических кардиологических воспалений рецепторы могут стать новой целью для лечения всё более часто встречающейся разновидности сердечной недостаточности. Она связана с возрастным ожирением, а данное предположение высказали по результатам предклинического исследования ученые Университета Южной Флориды

Речь идет о сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса (СНсФВ) — это одна из двух разновидностей тяжёлой болезни, которая также характеризуется одышкой, повышенной усталостью и задержкой жидкости. При втором типе выброс крови снижается, и именно этот тип поддается воздействию специально разработанных лекарств для улучшения ослабевающей насосной функции сердца. Более чем у половины пациентов с клинической сердечной недостаточностью имеется именно СНсФВ.

В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователи установили, что особые очищающие от воспаления рецепторы ALX/FPR2 обеспечивают активность специализированных медиаторов SPM — жирных кислот от сигнальных молекул. Эти молекулы поддерживают врождённую иммунную реакцию организма, помогая уменьшать хронические воспаления и восстанавливать сердце после острых инфарктов. Дефицит единичного рецептора ALX/FPR2 запускает ожирение у мышей в раннем возрасте, что приводит к многочисленным молекулярным и клеточным процессам, способствующим развитию СНсФВ, как показало исследование.