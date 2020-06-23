Еще 20 человек получили вакцину от ковида, созданную в НИЦ имени Гамалеи

Еще 20 человек получили инъекции вакцины от коронавируса, разработанной на базе Центра эпидемиологии имени Гамалеи. Об этом пишет РБК.

До этого уже были вакцинированы 18 человек и их состояние было охарактеризовано как хорошее. Никаких негативных побочных эффектов отмечено не было.

Также ранее сообщалось, что комбинированная векторная вакцина изначально была протестирована разработчиками на себе и ученые заявляли о выявлении антител у добровольцев.

Клинические испытания стартовали 18 июня. Планируется, что они будут завершены к концу июля.

Если все стадии клинических исследований докажут эффективность вакцины, то может понадобиться до 70 миллионов доз вакцины для массовой иммунопрофилактики. Производством препарата НИЦ имени Гамалеи в случае удачных исследований займется зеленоградский завод Alium.