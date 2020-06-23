ЦБ уличил страховщиков в недобросовестных манипуляциях с договорами по ковиду

Центробанк упредил страховые компании, заключающие договора по рискам заражения коронавирусом, в том, чтобы они не включали в документ условия, по которым могли бы быть отменены выплаты. О соответствующем письме, направленном страховщикам, рассказывает «Медвестник».

Регулятор выявил при проведении мониторинга и анализа полисов, что некоторые договоры заключаются с условием, что компания может не выплачивать компенсации в случае форсмажорных обстоятельств, к которым, как ни странно, и относятся сами пандемия и эпидемия.

ЦБ отметил, что страховые компании, которых уличили в подобных нестыковках, уже исполнили требование регулятора и внесли коррективы в бизнес-процессы.