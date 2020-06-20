Суточный прирост случаев COVID-19 в России четыре дня держится на уровне 1,4%

Число новых случаев коронавируса в России составило 7889, самый низкий темп суточного прироста зафиксирован в Москве.

По данным оперштаба по борьбе с распространением инфекции, по всей стране в настоящий момент зарегистрировано 576952 зараженных.

«За последние сутки в России выявлено 7889 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2579 (32,7%)», – говорится в сообщении.

Самый низкий темп прироста зафиксирован в столице – 0,5%. За сутки в Москве выявили 1057 новых случаев коронавируса. В Подмосковье зарегистрирован 591 заболевший, в ХМАО – 280, в Санкт-Петербурге – 232, в Нижегородской области – 228, в Свердловской – 224.

За сутки скончался 161 пациент, из них 34 – в Москве, что стало самым низким показателем для города с начала мая. Всего от заболевания погибли 8002 человека, общее число умерших составляет 1,39% от всех заразившихся.

Выписаны по выздоровлению еще 10186 человек, из них в столице – 2115. В Подмосковье выздорорвело 1148 человек, в Петербурге – 794. За весь период в стране вылечились 334592 человека.