Ученые научились отключать болевые рецепторы в мозге

Американские ученые отключили болевые рецепторы мышей, что имеет большое значение и для лечения человеческой боли.

В ходе исследования ученые из Университета Дьюка обнаружили небольшую зону в мозге мышей, которая помогает выключить боль. Она находится в амигдале — участке мозга, по форме напоминающем миндаль, который регулирует поведение и эмоциональный контроль, а в особенности негативные эмоции. Исследователи показали, что нейроны CeAga (подгруппа ингибиторных нейронов), в реальности мощнейший выключатель боли.

Большая часть предыдущих исследований была сосредоточена на поиске областей мозга, которые включают боль, а теперь ученые обнаружили способ её выключения. Именно на это направлены традиционные процедуры анестезии. Ученые надеются со временем распространить полученные навыки на клиническое лечение людей. Но для начала нужно обнаружить специфику нейронов CeAga и узнать, какая разновидность молекулярной или РНК информации в этих нейронах более всего отвечает за обезболивание.

На основе полученных данных уже можно разрабатывать определенные лекарства и тестировать их. Исследователи надеются применять некоторые технологии по доставке лекарств, чтобы понять, каким образом эти препараты воздействуют на нейроны CeAga.