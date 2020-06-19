Коллективный иммунитет к COVID-19 измерят на 22 регионах

Роспотребнадзор охватит 22 региона для изучения популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Исследование будет проводиться по случайной выборке, в которую войдут представители семи возрастных групп: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, от 70 и старше, а также предлагается включить в анализ категорию граждан в возрасте от года до 17 лет.

Для анализа будут использована ИФА-методика. Полученные результаты позволяют составить план мероприятий по вакцинопрофилактике и неспецифической профилактике заражения.