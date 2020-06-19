Экспресс-тесты на ковид не рекомендуют проводить при плановой госпитализации

В Федерации лабораторной медицины усомнились в уместности использования экспресс-тестов на антитела к коронавирусу при плановой госпитализации пациентов. Также это требование Минздрава противоречит указаниям Росздравнадзора, передает «Медвестник» со ссылкой на главного внештатного специалиста по клинической лабораторной диагностике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрея Иванова.

Эксперт уточняет, что пока нет достаточного количества данных о том, какой именно титр антител защищает от повторного заражения и неизвестно, насколько долго сохраняется выработанный иммунитет. Росздравнадзор рекомендовал использовать эти тесты для скрининга, но не для широкого лабораторного применения.

Наиболее точными остаются варианты диагностики ковида путем иммуноферментного и иммунохемилюминесцентного анализов. Они более чувствительны, но требуют больше времени. Кроме того, они дешевле обходятся бюджету здравоохранения.

При этом профессор кафедры инфекционных болезней медико-профилактического факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Владимир Чуланов отмечает, что экспресс-тесты имеют право на жизнь. У врачей есть возможность получить относительно точные данные для того, чтобы определить, как маршрутизировать пациента.

Ранее ФФОМС пояснял, что россияне теперь обязаны сдавать тест на коронавирус за семь дней до плановой госпитализации. Также при ней человек обязательно проходит осмотр у терапевта, ему измеряют температуру и проверяют насыщенность крови кислородом. Все эти мероприятия проводят за счет ОМС.