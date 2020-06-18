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17 июня, среда

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В столице за сутки зарегистрировано чуть более тысячи новых случаев COVID-19

Здоровье и дом - Здоровье
11:02, 18 июня 2020

В столице за сутки зарегистрировано чуть более тысячи новых случаев COVID-19

В настоящий момент в РФ зарегистрирован 561 091 случай коронавируса в 85 регионах, суточный прирост составил +1,4%.

«За последние сутки в России выявлено 7790 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 450 (31,5%)», – говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания. 

В Москве зарегистрировано 1040 новых инфицированных, в Московской области – 667 (751), в Петербурге – 231. Далее следуют Нижегородская, Свердловская и Ростовская области (233, 231 и 146 случаев соответственно).

В Красноярском крае число заболевших составило 156 человек, в Дагестане – 90.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Здоровье

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