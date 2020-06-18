Минздрав не согласовал проект Минэкономразвития о телемедицине

Заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев заявил о несогласовании законопроекта о телемедицине. Об этом пишет «Медвестник» со ссылкой на письмо представителя ведомства.

Разработкой проекта закона занимались специалисты Минэкономразвития. В ведомстве предложили разрешить медикам дистанционно ставить диагноз и назначать лечение и даже менять ранее назначенное лечение иным специалистом.

В Минэкономразвитии заявляли, что поправки позволяют сделать более доступной высококачественную помощь для пациентов вне зависимости от их удаленности от специалиста. Также ведомство ссылалось на условия пандемии, которые ставят вопрос отказа от очных визитов к врачу более остро.

Минздрав же оказался менее позитивно настроенным к большому будущему телемедицины. В ведомстве настаивают, что отказ от очного осмотра может быть опасен и для здоровья пациента, и для благополучия врача, который ответственен за принимаемые решения.