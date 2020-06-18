Большая часть жертв COVID-19 заражается дома, а не в публичных местах

Исследование показывает, что коронавирус может весьма стремительно распространяться в домашних условиях.

Исследователи из Китая и США подтверждают, что вероятность инфицирования людей, проживающих в одном доме с пациентом, имеющим коронавирус, намного больше, чем в каких-либо других местах. Это еще одно подтверждение того, что большинство заражений коронавирусом происходит в домашних условиях, а вовсе не в торговых центрах, стадионах или спортзалах, которые закрывают на карантин. Исследователи проанализировали информацию по 350 пациентам с COVID-19 и приблизительно по двум тысячам их близких контактов в городе Гуанчжоу. Был установлена вторичный атакующий коэффициент прироста, то есть вероятность заражённого пациента передать инфекцию кому-либо еще.

Исследование показало, что среднестатистический пациент имеет вероятность в 2,4% заразить каких-либо посторонних людей на улице или в публичных местах. Но для тех, кто проживает с ним в одном доме, этот показатель возрастает до 17,1%. Самый высокий риск заражения у людей старше 60, а ниже всего у тех, кто моложе 20 лет.

При этом общая вероятность заражения COVID-19 у проживающих совместно с носителем в два раза выше, если сравнивать с атипичной пневмонией, и в три раза выше, если сравнивать с ближневосточным респираторным синдромом. Что еще более удивительно, не имеющие симптомов люди с коронавирусом на 39% чаще заражают своих домашних, чем те, у кого болезнь проявляется классическими симптомами.