Бессимптомные носители COVID-19 имеют слабую иммунную реакцию

У множества пациентов коронавирусная болезнь проявляется разного рода симптомами от умеренных до сильных, но у значительного числа не выражается вообще никак. И вот теперь исследование предположило, что если COVID-19 у кого-то проходит без симптомов, то у этого человека просто более слабая иммунная реакция.

После проникновения вируса в организм и до появления симптомов может проходить до 14 дней. Но существует значительное количество людей с положительным тестом на коронавирус, у которых вообще не появляется никаких симптомов, либо они крайне умеренные. Об этих пациентах известно крайне мало. По данным Всемирной организации здравоохранени, таковых 41% от общего числа зараженных. Китайские исследователи изучили 37 бессимптомников, отобранных из группы в 178 носителей вируса. Из них 22 были женщинами, 15 – мужчинами, а возраст составлял от 8 до 80 лет.

Авторы исследования, опубликованного журналом Nature Medicine, установили, что среднестатистическая продолжительность болезни у обычных пациентов составляла 19 дней, по сравнению с 14 днями у бессимптомных носителей. Установлено, что уровень вирусспецифичных антител был существенно более низким в бессимптомной группе во время острой фазы инфекции, когда сам вирус можно определить в респираторной системе. Антитела производятся иммунной системой при ее атаке и показывают, если в организме есть вирус. Следовательно, у бессимптомных носителей иммунная реакция была ощутимо ниже.