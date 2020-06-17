COVID-19 за сутки в РФ: 7 843 – заболели, 10 036 – вылечелись, 194 – умерли

За минувшие сутки в Москве было выявлено 1 065 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что гораздо ниже показателей последних дней. В области — 680 случаев, передает столичный оперштаб.

Тройку антирейтинга теперь замыкает Нижегородская область, где выявлено 238 случаев заражения. Следом за ней ХМАО (237 случаев) и только на пятом месте по приросту Петербург (228 случаев). На один случай меньше, чем в Петербурге, в Свердловской области.

10 036 человек выздоровели, а в 194 случаях за минувший день случился летальный исход.

Всего за время пандемии в России зафиксировано 553 301 случаев заражения ковидом. Умерло 7 478 человек.