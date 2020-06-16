Коронавирус редко передается от матери к ребенку при родах

Новое исследование показало, что новорожденные очень редко заражаются COVID-19 от своих матерей во время родов, хотя ранее подобный вариант предполагался. Учёные утверждают, что прошедшие через традиционные роды и грудное вскармливание малыши имеют не более высокий риск инфицирования коронавирусом, чем родившиеся посредством кесарева сечения.

Ранее другая группа исследователей утверждала, что мамам с коронавирусом нужно проводить кесарево сечение, и сразу после таких родов они должны быть отправлены на самоизоляцию. В этой связи были выпущены руководства для врачей, предполагающие, что беременным с коронавирусом требуется кесарево сечение, а их детям — искусственное кормление для того, чтобы снизить риск развития COVID-19.

Однако новый тщательный научный анализ, опубликованный журналом BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, показал, что только 2,7% малышей после традиционных родов заражаются коронавирусом. А вот среди тех, кто появился после кесарева сечения от мам с COVID-19, количество заражённых составляет 5,3%. Авторы исследования проанализировали 666 малышей и 655 матерей, принимавших участие в 49 других исследованиях по данному вопросу.