Суточный прирост заболевших COVID-19 в России сократился до 1,6%

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию в России выявили у 8246 человек, общее число заболевших выросло до 537 210.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 8246 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2832 (34,3%) без клинических проявлений», – говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания.

Суточный прирост зараженных снизился до 1,6% – это самый низкий показатель с 1 мая, когда было зарегистрировано 7933 случая.

В Москве зафиксировано 1359 новых случаев COVID-19, в Московской области – 689, в Петербурге – 252. Отмечается, что 233 человека заболело в Свердловской области, 220 – в Воронежской, 209 – в Нижегородской области.

За сутки подтверждено 143 летальных случая с коронавирусом, 53 из них – в Москве, 12 – в Подмосковье, 38 – в Санкт-Петербурге.