Молочные продукты защищают от диабета и гипертонии

Насыщенная молочными продуктами диета может уменьшить риск диабета и повышенного артериального давления.

Молоко и другие молочные продукты веками признаются полезными для здоровья. Многочисленные исследования находили связь молочной диеты с улучшением здоровья костей, кожи и многими другими аспектами. Новое исследование показало, что ежедневное употребление молочных продуктов уменьшает риск диабета. Результаты опубликованы в онлайн-журнале BMJ Open Diabetes Research & Care.

Авторы исследования утверждают, что употребление не менее двух порций молочных продуктов ежедневно уменьшает риск повышенного артериального давления, диабета и метаболического синдрома. Метаболическим синдромом называется целое скопление факторов, которые увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эти выводы были получены после наблюдений за состоянием здоровья 190 тысяч человек в течение 9 лет.

Те люди, которые употребляли не менее двух порций молочных продуктов в день, уменьшали риск метаболического синдрома на 12%. Исследователи относили к категории молочных продуктов непосредственно молоко, йогурт, напитки на основе йогурта, сыр и блюда, при изготовлении которых использовалось молоко. Обнаружена прямая связь между полноценными жирными молочными продуктами и укреплением здоровья. А вот обезжиренные продукты такого эффекта не давали. Однако в список не вошли сливочное масло и сливки, а само исследование было наблюдательным, оно не устанавило причины и следствия.