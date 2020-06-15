Лжехирург Алена Верди скончалась на Кубани, не выходя из комы

В Краснодарском крае умерла неквалифицированный хирург Алена Верди, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

37-летнюю Верди госпитализировали в начале июня. Уже тогда она была в коме, передает портал Life. Уточняется, что женщина находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Также есть данные, что она была доставлена в реанимацию после передозировки лекарством.

Sobesednik.ru неоднократно писал о деле лжехирурга. Алена Верди устроилась в частную клинику по поддельному диплому, но также проводила операции на дому. У некоторых ее клиенток после операций переставали закрываться глаза, начинались проблемы с дыханием, а должного косметического эффекта не было.

В 2017 году следователи начали разбирательство по коллективному иску пострадавших пациенток. В случае удовлетворения иска Верди могла попасть за решетку на срок до шести лет с штрафом до 500 тысяч рублей потерпевшим.