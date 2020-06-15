До конца лета в РФ могут начаться клинические испытание еще одной вакцины от ковида

Гендиректор ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов выразил надежду, что до конца лета их компания начнет испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.

«Идут рутинные, доклинические испытания. Мы определяем характеристики вакцины, протективные (защитные) свойства, безопасность и так далее», — цитирует Морозова РЕН ТВ.

Свои фармакологические проекты по иммунной профилактике ковида продолжают вести в ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора, Петербургском НИИ вакцин и сывороток и еще два препарата пробудет разработать тот же «Биокад». Уже в июне стартует первый этап клинических испытаний вакцины НИЦЭМ имени Гамалеи.

Напомним, что ранее Минздрав зарегистрировал два препарата для лечения коронавирусной инфекции, один из который применяется для подавления вируса, а другой — в случае сложной воспалительной реакции при тяжелом течении COVID-19.