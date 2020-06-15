COVID-19 атакует мозг человека и размножается в его клетках

Коронавирус может инфицировать мозг человека и там размножаться, как выяснили американские ученые.

Исследователи из США обнаружили прямые доказательства способности коронавируса инфицировать человеческий мозг и размножаться внутри его клеток. Это рождает опасения по поводу пока что плохо понимаемых врачами и учеными неврологических симптомов COVID-19 вроде головных болей и исчезновения обоняния и вкуса. Данные выводы сделанные учеными Университета Джонса Хопкинса, который добавили небольшое количество вируса SARS-CoV-2 в крошечные нейронные шарики, известные как мини-мозг. Обычно их выращивают из человеческих стволовых клеток.

Эксперимент показал, что вирус инфицировал клетки в этом мини-мозге через человеческий белок АСЕ-2, который становится входными воротами для SARS-CoV-2, а затем размножался внутри нейронов. Через три дня количество копий выросло не менее чем в 10 раз. Исследователи отмечают, что крайне важно понимать, как самый ценный орган в теле человека подвергается воздействию вируса.

До последнего времени способность коронавируса проникать в мозг оставалась под большим вопросом. Впрочем, учёным еще известно далеко не обо всех свойствах болезни и механизмах ее развития. По-прежнему приходят новые данные о том, как вирус поражает многие ткани и органы тела человека.