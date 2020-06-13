Число зарегистрированных случаев COVID-19 в России превысило 520 тысяч

За минувшие сутки в России выявлено 8706 случаев коронавирусной инфекции, общее число зараженных достигло 520 129.

Как сообщает оперштаб, в Москве выявили 1493 заболевших, В Подмосковье – 725, в Петербурге – 262, в Свердловской области – 245, в Воронежской области – 228, в Нижегородской – 218.

Число вылечившихся за сутки составило 5271, общее число выздоровевших – 274641 человек, что составляет больше половины из всех заразившихся.

Как отмечает ТАСС, коэффициент распространения инфекции в России держится на уровне 0,98, в столице он поднялся до 0,78, увеличившись на 0,02. отмечается, что более 85% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей моложе 65 лет.

За сутки подтверждено 114 смертей пациентов с COVID-19, 44 из них – в Москве.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что у организации нет претензий относительно российской статистики смертности по коронавирусу.