В Москве соцработники продолжат обеспечивать хронических пациентов лекарствами

Москвичи с хроническими заболеваниями продолжат получать необходимые лекарства на дом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заместителя мэра по социальным вопросам Анастасию Ракову.

Доставкой медицинских препаратов будут заниматься сотрудники центров социального обслуживания. За период текущей пандемии к выполнению этой работы было привлечено 7 тысяч работников.

Эти меры предпринимаются для того, чтобы обезопасить самые уязвимые группы населения от лишних рисков заражения коронавирусной инфекцией.

Ракова отметила, что с 16 июня в городе начнут работать в плановом режиме стоматологические клиники, риелторские агентства и библиотеки. С 23 июня граждане вновь смогут ходить в бассейны и тренажерные залы.