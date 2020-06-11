Россиян обязали сдавать тест на ковид за 7 дней до плановой госпитализации

Федеральный фонд ОМС дал разъяснения по поводу новых правил плановой госпитализации пациентов. Теперь анализ на COVID стал обязательным для поступления в стационарное отделение и ФФОМС отмечает, что лабораторная диагностика проводится за счет бюджета здравоохранения. Попытки заставить пациента оплатить эти процедуры — неправомерны.

Таким образом, плановой госпитализации предшествуют два этапа при отсутствии признаков заболевания коронавирусом и добавляется третий при наличии каких-либо симптомов.

Инфографика: ФФОМС

Уточняется, что плановая госпитализация в том числе возобновлена и для пациентов старше 65 лет с хроническими заболеваниями, которые выводят их в особую группу риска по заболеванию коронавирусной инфекцией.

Для детей до 18 лет предусмотрен особый порядок госпитализации с COVID-19. Он производится при температуре выше 39,0°С или при температуре 38,0°С в течение пяти дней. Также госпитализации подлежат дети с хроническими заболеваниями.