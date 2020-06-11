Родители требуют не увольнять детского кардиохирурга из питерской больницы

На портале Change.org появилась петиция с требованием оставить в должности одного из ведущих кардиохирургов в Детской больнице №1 в Санкт-Петербурге — Рубена Мовсесяна. Коллективное требование уже набрало более 16 тысяч подписей.

Пациентское сообщество уверено, что врача хотят лишить должности именно из-за того, что он берется за самые сложные и почти безнадежные случаи патологий. При этом отмечается, что в целом летальность в больнице составляет меньший процент, чем в целом по педиатрическому здравоохранению в стране — 3,3%. Инициатором обращения стала АНО «Кардиомама.ру».

Известно, что сейчас сам кардиохирург оказался в больнице с гипертоническим кризом, пишет Vademecum.

В комментариях «Петербургскому дневнику» хирург сказал, что будет ожидать решения по его увольнению в понедельник, когда вернется на работу. В детской больнице же утверждают, что не собираются увольнять Рубена Мовсесяна.