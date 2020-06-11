Отличие смертности от ковида в РФ и в мире объяснили "особенностями подсчета"

Департамент здравоохранения Москвы пояснил, каким образом составляется статистика по смертности от коронавирусной инфекции в России.

В здравоохранительном ведомстве уточняют, что в оперативные данные входят те случаи смерти, когда коронавирус был установлен при жизни и в некоторых обстоятельствах, когда COVID-19 был установлен по итогам патологоанатомических исследований, уточняет ТАСС.

До этого депздрав опубликовал статистику о 15 713 случаях смерти в Москве за май, из которых 5 799 случаев стали превышением средних чисел смертности. Коронавирус при этом отмечен в 92% как основная или сопутствующая причина избыточной смертности.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал «необычно» низкими данные российской медицины о смертности среди пациентов с коронавирусом. Он предположил, что это может быть связано с широким охватом населения тестированием.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посчитал, что ничего необычного в этих данных нет, передает РЕН ТВ.