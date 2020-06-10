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В 48% случаев смерть больных COVID в Москве за май отнесена к другим болезням

Здоровье и дом - Здоровье
15:10, 10 июня 2020

В 48% случаев смерть больных COVID в Москве за май отнесена к другим болезням
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в столице в мае умерли 5 260 человек, у которых был обнаружен коронавирус. При этом причиной смерти лишь 2 727 из них является COVID-19, а остальные, как говорится в официальных документах, умерли от других, «сопутствующих» причин. На это обращает внимание «Медиазона».

Всего за месяц в городе зафиксировано 15 713 смертей, что на 60% превышает средний показатель за последние 10 лет. Если сравнивать со средней величиной за последние три года, то увеличение составляет 59% или 5 799 человек.

При этом, по официальным данным оперативного штаба по все России от коронавируса умерли 6 358 человека.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Москва

Рубрика: Здоровье

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