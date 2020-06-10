Минпромторг запретит закупать зарубежные маски до конца 2021 года

Минпромторг подготовил постановление правительства РФ, согласно которому для государственных и муниципальных нужд возможно закупать только те средства индивидуальной защиты, которые были произведены в России.

Пока это только проект и его рассмотрение будет продолжаться до 23 июня, пишут «Новости GMP».

Отмечается, что уже сейчас производственные мощности в РФ позволяют выпускать до 6 миллионов масок в сутки, что соответствует среднесуточной потребности на территории страны. Предполагается, что к началу июля производство будет нарощено до 9,5 миллионов масок в день, а к 1 августа — 11 миллионов штук в день.

Таким образом Минпромторг пытается уберечь российский рынок сбыта от предложений со стороны производителей из других стран, где эпидемия пошла на спад и производители СИЗов начали переориентироваться на экспорт.

В GMP отмечают, что в нынещнюю пандемию большинство контрактов на закупку отечественных масок было заключено с перекупщиками. Фактически СИЗы были изготовлен зачастую в странах Юго-Восточной Азии.