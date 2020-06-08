В Мособлдуме решат, как правильно выкидывать защитные маски

8 июня Московская областная дума совместно с региональным правительством подготовят законопроект о назначении операторов по утилизации медицинских отходов и просроченных лекарств, пишет «Парламентская газета».

Цель законопроекта — заполнить лакуну, которая требует особого порядка утилизации использованных и просроченных медицинских отходов только от медицинских организаций. За пределами медучреждений упомянутые отходы выбрасывают в общие контейнеры.

Глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявляет, что защитные маски обязательно нужно утилизировать только в специальные боксы. Деятельность компаний, занятых утилизацией медицинских отходов, должна быть регламентирована.

В последнее время этот вопрос актуализировался при обнаружении свалок с противовирусными препаратами, используемыми в терапии ВИЧ.

На федеральном уровне этот вопрос поднят в Госдуме, где 4 июня было принято решение о создании рабочей группы для решения вопроса о контроле в этой области. Там будут определены требования к соискателям лицензии по утилизации медицинских отходов.