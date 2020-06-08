Ученые собираются узнать, как эффективней искать опухоли груди

Исследование покажет, что лучше для защиты от рака груди — персонализированные обследования или ежегодные маммограммы.

Ученые решили ответить на вопрос, который давно заботит врачей и миллионы женщин — является ли персонализированное обследование более эффективным в деле диагностики рака груди, чем ежегодные маммограммы, которые в течение десятилетий рекомендуются для обнаружения этой болезни. Ответ будет получен американскими экспертами, которые планируют привлечь 100 000 не имеющих рака груди женщин в возрасте от 40 до 74 лет.

К настоящему времени в эксперименте участвуют 27 000 представительниц прекрасного пола. Рекомендации по интенсивности проведения маммограмм различаются от специалиста к специалисту, но обычно врачи советуют женщинам в возрасте от 40 до 74 лет проходить через эти обследования каждый год. Учитывая такое большое количество рекомендаций по диагностике рака, довольно сложно для пациентов и предоставляющих им медицинские услуги специалистов выработать правильный подход. Именно для этого и проводятся клинические исследования.

Они помогут проанализировать большой объём генетической информации и снимков наряду с историями болезни каждой пациентки, чтобы установить наилучший способ профилактики рака груди. Многие специалисты склоняются к тому, что более персонализированный подход дает максимальный эффект не только в лечении опухолей, но и в их профилактике. Результаты исследования, как ожидают его авторы, окажут значительное воздействие на все существующие стандарты по скринингу и предотвращению злокачественных новообразований, а также по их лечению.