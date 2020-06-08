Минздрав зарегистрировал препарат от цитокинового шторма при COVID

Минздрав по ускоренной процедуре зарегистрировал уже второй препарат для лечения коронавирусной инфекции, пишет «СПИД.центр» со ссылкой на ведомство.

Речь идет о препарате Левилимаб под торговым названием Илсира. Его назначают при развитии у человека так называемого цитокинового шторма. Это состояние, при котором у пациента развивается такая воспалительная реакция в организме из-за распространения вируса, что может привести к летальному исходу.

Ранее в России был зарегистрирован противовирусный препарат Авифавир для лечения COVID-19. Он был разработан на базе японского средства для борьбы с вирусом гриппа.