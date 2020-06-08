COVID-19 в РФ за сутки: 8 985 – заболели, 3 957 – выздоровели, 112 – умерли

Московский оперштаб сообщает, что за минувшие сутки в России заразились коронавирусной инфекцией 8 985 человек, из которых 2 001 — москвичи.

В Московской области выявлен 751 заразившийся, в Санкт-Петербурге – 326, в Нижегородской области – 305, в Свердловской области – 249, в Воронежском регионе – 228. уточняется, что у 36,6% вновь выявленных случаев не наблюдалось симптомов заболевания.

Выздоровели после заражения коронавирусом 3 957 человек. Летальный исход за минувшие сутки хафиксирован при 112 случаях заболевания.