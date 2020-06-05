В Москве испробовали лечение ковида барокамерами на 25 пациентах

В НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского на 25 пациентах с подтвержденной коронавирусной инфекцией испробовали экспериментальный метод лечения. Их заболевание пытались лечить с помощью гипербарической оксигенации. Всего было проведено 108 баросеансов, пишет «Медвестник».

Предполагается, что этим методом поставка воздуха в кровь происходит эффективнее, чем через маску или при высокопоточной оксигенации. Кровь насыщается кислородом путем доставки через плазму при повышенном атмосферном давлении.

Этот метод лечения входит в комплекс с иными мерами терапии. Его задача — избежать перевода пациента на искусственную вентиляцию легких.

В НИИ отмечают, что общее состояние пациентов после баросеанса улучшается, увеличивается содержание кислорода в крови. В России такой метод лечения коронавируса применялся впервые.