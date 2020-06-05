Генная терапия лечит запущенный рак яичников

Генная терапия демонстрирует многообещающие результаты при лечении рака яичников, как показало исследование.

Новейшая противораковая генная терапия продемонстрировала немалый потенциал при лечении платинорезистентного рака яичников. Установлено, что первая в своем роде направленная терапия ofranergene obadenovec (VB-111 — анти-ангиогенная генная терапия) хорошо переносится среди более чем 300 пациентов с раком. VB-111 назначается посредством внутривенных вливаний один раз каждые 6-8 недель. Лекарства производят двойной механизм действия: апоптоз или клеточную смерть ангиогенного эндотелия и нарушения в работе сосудов, препятствующие питанию опухолей. Так VB-111 вызывает направленный противоопухолевый иммунный ответ.

Недавний анализ VB-111 стал третьей фазой регистрационного исследования. В нем приняли участие 400 пациентов из 95 точек по всему миру. Ученых интересовала выживаемость больных в целом, а также продолжительность жизни без прогрессирования рака. Отметим, что у опухолей яичников высокая летальность, так как их часто диагностируют на поздней стадии из-за длительного бессимптомного течения.

В целом наблюдения за здоровьем больных дали весьма впечатляющие результаты, а дальнейший анализ действенности VB-111, как ожидается, будет проведён в третьем квартале 2020 года. Планируется, что испытания препаратов более широко начнут проводить в Европе и Японии уже в конце этого года.